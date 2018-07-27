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Финны хотят депортировать прибывшую из Крыма семью
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Финны хотят депортировать прибывшую из Крыма семью 

News.ru 48 минут назад
Власти Финляндии пригрозили русской семье депортацией из страны. Местная миграционная служба отказывается признавать их российские паспорта, так как они были выданы на территории Крыма.
Сейчас российские дипломаты пытаются сделать всё возможное, чтобы семью не отправили обратно. Речь идёт о россиянке Наталье Кушнаренко, которая вместе с супругом Михаилом Бережным и двумя детьми около года назад переехали на территорию Финляндии. Там они купили дом и устроили старшую дочь в школу.
В диппредставительстве отметили, что финские власти совершают действия, исходя из общей установки Евросоюза.
Сейчас семья из России ожидает следующего шага финских властей, передаёт «Интерфакс».
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