Финны хотят депортировать прибывшую из Крыма семью

Власти Финляндии пригрозили русской семье депортацией из страны. Местная миграционная служба отказывается признавать их российские паспорта, так как они были выданы на территории Крыма

Сейчас российские дипломаты пытаются сделать всё возможное, чтобы семью не отправили обратно. Речь идёт о россиянке Наталье Кушнаренко, которая вместе с супругом Михаилом Бережным и двумя детьми около года назад переехали на территорию Финляндии. Там они купили дом и устроили старшую дочь в школу.

В диппредставительстве отметили, что финские власти совершают действия, исходя из общей установки Евросоюза