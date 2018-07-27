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Движение в обход Украины. Открыт новый вокзал Кутейниково
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Движение в обход Украины. Открыт новый вокзал Кутейниково 

АиФ Ростов 52 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Вокзала Кутейниково начинает свою жизнь
Торжественная церемония открытия железнодорожного вокзала Кутейниково состоялась в пятницу в Чертковском районе Ростовской области, это в 30 километрах от вокзала Чертково, ранее принимавшего пассажирский поток по направлению Москвы и обратно.
«У нас появился красавец-вокзал, единственный в своем роде на протяжении всего этого участка на севере Ростовской области, это серьезная работа СКЖД, РЖД, всех, кто участвовал в его создании. Уверен, что рядом с таким вокзалом будут появляться новые, самые разные объекты, и рядом должны быть, конечно, качественные дороги: и железнодорожные, и автомобильные», — выступил губернатор Василий Голубев на мероприятии.
В новом вокзале обустроены зал ожидания, билетные кассы, камера хранения, буфет, служебные и технические помещения, вместимость — 100 человек.
На станции построены три пассажирские платформы и пешеходный мост, оборудованный подъемными платформами для пассажиров с ограниченными возможностями.
Особое внимание уделено вопросам безопасности: построено здание досмотрового павильона и установлена система видеонаблюдения из 50 видеокамер. Инфраструктура вокзала получит дальнейшее развитие, в ближайшее время здесь появится дополнительно еще восемь путей.
Вокзал Чертково продолжает работать
Как отметил начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов, пассажиры получили комфортное место пребывания в ожидании поезда.
«На линии Журавка — Миллерово ежедневно курсируют 60 пар пассажирских поездов, сегодня на станции Кутейниково для посадки и высадки пассажиров останавливаются до 44 пар поездов дальнего следования, ежесуточно станция отправляет и принимает более 180 пассажиров», — сказал он.
Дальнейшая судьба вокзального комплекса Чертково, стоящего на российско-украинской границе, пока неизвестна, там продолжают обслуживать грузовые составы и принимать электричку Ростов –Чертково.
АиФ Ростов: последние новости
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