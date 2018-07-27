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Глава Калмыкии не отказался от дружбы с обвиняемым вице-премьером республики
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Глава Калмыкии не отказался от дружбы с обвиняемым вице-премьером республики 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Калмыкии ответил на вопрос республиканских журналистов о его отношении к уголовному преследованию бывшего вице-премьера Петра Ланцанова, которого ранее называл своим другом.
Напомним, Ланцанов задержан в рамках расследовании дела о мошенничестве, превышении служебных полномочий при распределении финансов, выделенных на создание холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Несколько дней назад из статуса подозреваемого он перешел в категорию обвиняемого — дело передано в Элистинский городской суд.
«Все мы, я имею в виду работники исполнительной власти, безусловно, несем какую-то ответственность за те или иные нарушения, которые случаются. Но нужно разделять личную дружбу и служебное положение. У меня есть очень много близких друзей — а я называю так тех, кто вырос со мной, играл в футбол, хоккей, учился в школе — они уже за полвека нашей дружбы прошли разные пути. Кто-то из них, к сожалению, иногда подвергался в том числе уголовному преследованию, по разным статьям. Но от этого они не стали моими врагами или ушли из категории моих друзей. Это мой жизненный постулат», — заявил Орлов.
«Что касается служебной ответственности, если соответствующие органы будут предъявлять мне или правительству республики, допустим, несоблюдение контрольно-надзорной функции за деятельность того или иного чиновника, тогда, если это будет определено судебным решением, мы все понесем ответственность», — подытожил глава Калмыкии.
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