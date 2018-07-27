Ковитиди предложила ФСИН контролировать места работы заключённых

По мнению сенатора Ольги Ковитиди, нужно постоянно контролировать эпидемиологическую обстановку в колониях и предусматривать средства для обеспечения безопасности не только непосредственно в помещениях мест лишения свободы, где содержат заключённых, но и на производствах, где они работают.

«При этом правовая культура, формированию которой следует уделять системное внимание, помогает сотруднику пенитенциарного учреждения правильно ориентироваться в различной, в ряде случаев весьма неоднозначной обстановке», — добавила сенатор.

Поэтому контроль в пенитенциарной системе должен быть направлен на предупреждение внутренних и внешних угроз и предусматривать комплекс сил и средств обеспечения безопасности, а осуществлять его необходимо не только в помещениях учреждений, но и на производствах, где работают заключённые, считает парламентарий.

Директор ФСИН России Геннадий Корниенко поддержал также идею сенатора наладить постоянной контроль за заболеваемостью инфекционными заболеваниями.

«Следует констатировать, что проблемы борьбы с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией в уголовно-исполнительной системе приобретают не только правовое внутрисистемное значение, но и общесоциальное», — отметила Ольга Ковитиди.