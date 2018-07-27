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Восстание котиков
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Восстание котиков 

ngs.ru 57 минут назад
Фото: ngs.ru
Что скрывать, многие новосибирцы неравнодушны к котикам. В городе почти каждый месяц проходят выставки дорогих и породистых котов. Немало счастливцев, у кого кошки живут прямо на работе — они предсказывают погоду, сторожат музейные экспонаты и ядерные установки и даже помогают спасать людей.
В 2016 году новосибирцы горячо спорили о том, быть ли в городе памятнику Сталину. Причём разговоры в мэрии об этом проходили настолько эмоционально, что чиновники грозили активистам вызовом охраны. Проект провалился, хотя поклонники и собирали с новосибирцев деньги на памятник. Поэтому рисованному котику ничего не осталось, как разместиться на голове вождя революции. Зато с памятника Владимиру Ленину кот смог рассмотреть весь центр города.
Воздух, зелень, солнце — коты знают, как насладиться мимолетным сибирским летом, которое обычно пролетает в одно мгновение.
Когда новосибирцы не давали соседям спать ночами из-за чемпионата мира по футболу, кот сбежал от суеты и криков болельщиков в Академгородок. И соорудил себе гамак не абы где, а у знаменитых «Гусей».
«Котзилла» подстерегает мышку возле оперного театра. А вот охотиться на птиц пушистый зверь не рискнул — видимо, кот почитал НГС и решил, что пернатые в Сибири стали какими-то агрессивными. То на прохожих нападают, то кидаются в орнитологов недоеденной ондатрой. Ну их!
А этот кот застрял на колесе обозрения. К сожалению, подобное происходит не только с выдуманными котами, но и с реальными людьми. Так, несколько лет назад на колесе обозрения в Центральном парке из-за отключения света застряли две девочки и парень.
Кот не смог пройти мимо памятника легендарному барду Владимиру Высоцкому. «Котзилла» забрался на гитару и промяукал несколько песенок музыканту. Получилось непохоже, но наш кот без комплексов — пусть прохожие думают, что гигантский кот ищет себе кошечку. Но выкладывать видео своих песен на НГС кот постеснялся, поэтому лучше пройдите наш тест по творчеству Высоцкого: наденьте свитер, налейте в алюминиевую кружку чай и попробуйте продолжить дерзкие строчки из его песен.
Забраться на самую верхушку карусели на набережной — излюбленное летнее развлечение кота. Оттуда пушистый зверь наблюдает за новосибирцами, которые обычно проводят жаркие дни в бассейнах или на пляжах.
Прогулки по Академгородку закончилась для кота несчастьем — хвостатый переел фастфуда и застрял в инсталляции возле гайд-парка. С кем не бывает? Интересно, сколько сибиряков после такой еды застревали в любимых джинсах? Кстати, из своего «заточения» кот выбрался, погнавшись за голубем, — ради вкусного ужина «котзилла» готов на всё.
Работать «котзилла» не любит — разве только погоняться за птичками и мышами. Но памятник рабочему и колхознице кот уважает — хотя бы за то, что на него часто слетаются голуби. Эх, не понять коту новосибирских трудоголиков, которые пашут практически без выходных на благо работодателя.
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