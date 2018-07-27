Страны БРИКС поддержали предложенные РЖД проекты

"В их числе проекты ОАО «РЖД» по созданию грузопассажирского высокоскоростного железнодорожного коридора «Евразия», совместные работы с Индийскими железными дорогами по повышению скоростей движения, а также перспективные инициативы в ЮАР , странах Африки и Латинской Америки", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках саммита БРИКС РЖД и государственная компания ЮАР по управлению железнодорожной инфраструктурой Transnet подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу в области развития инфраструктуры, консалтинга в области пассажирского и грузового сообщения, инноваций и научных исследований, а также интеграции железных дорог и портов.