Власти Кубани выплатят более 200 млн рублей жителям пострадавших от града домов

КРАСНОДАР , 27 июля. / ТАСС /. Власти Краснодарского края направили более 200 млн рублей на компенсации жителям региона, чьи дома были повреждены в конце июня от выпавшего града. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Кубани, в частности, в Тимашевском , Брюховецком и Павловском, в конце июня прошел сильный град, некоторые градины были размером с кулак. В населенных пунктах были повреждены коммунальные сети и здания, в частности, в станице Новокорсунская Тимашевского района повреждено 80% домов. В соседнем Брюховецком районе погиб пенсионер, еще два человека пострадали.

"Из краевого бюджета перечислены средства на выплаты компенсаций собственникам, чье жилье пострадало от града. Так, в Тимашевский район направлено 177,9 млн рублей, в Брюховецкий почти 5 млн рублей, в Павловский чуть больше 29 млн", — сказали в пресс-службе.

В администрации сообщили, что, по уточненным данным, град повредил более 60 тыс. га сельхозугодий, 186 фермерских и личных подсобных хозяйств, а также 30 сельхозпредприятий, гибель урожая зафиксирована на площади около 30 тыс. га. Вопрос помощи аграриям прорабатывается. «Это страховой случай, на законодательном уровне механизма для выплат компенсаций сельхозпроизводителям в регионе нет. Однако, принимая во внимание масштаб повреждений, администрацией края принято решение проработать вопрос и найти механизм выплаты компенсаций за гибель урожая», — добавили в краевой администрации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Тимашевского района, жители которого больше всего пострадали от непогоды, компенсации выплачены уже более 2 тыс. человек. «Всего домовладений в станице 1826, пострадали от града — 1762. Компенсации получили собственники 1584 домовладений, это 2001 человек, то есть подавляющее большинство. С остальными, у них возникла проблема с документами, ведется работа, людей сопровождают юридически и помогают в судах», — уточнили в пресс-службе.

В районной администрации отметили, что поврежденная градом школа восстановлена, в ней возобновил работу летний лагерь. Ремонт продолжается в местной больнице, поврежденных многоквартирных домах и детском саду, в котором решили заменить кровлю и деревянные окна. Работы будут завершены в ближайшее время.