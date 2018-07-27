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Главу Крыма могли допросить следователи
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Главу Крыма могли допросить следователи 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В социальных сетях и Telegram-каналах полуострова появилась информация о том, что Следственный комитет РФ допросил премьер-министра Республики Крым. Поводом для этого якобы стали высказывания в адрес следователей, ведущих дело Андрея Ростенко.
Напомним, после ареста бывшего мэра Ялты Сергей Аксенов заявил, что следователи повели себя непрофессионально, и пообещал разобраться в этом деле и всех вывести в публичное поле.
Комментарий: вполне вероятно
Крымский политолог, публицист и специалист по межнациональным вопросам Вадим Мордашов считает, что Аксенова вполне мог вызвать на допрос Следственный комитет РФ. «Это вполне возможно. По моим данным, допрос мог быть связан с заявлением крымского блогера Ильи Большедворова в прокуратуру о том, что Сергей Валерьевич своим заявлением оказал давление на следствие», — сказал политолог.
Его слова подтверждает и сам Большедворов. «Да, действительно я получил уведомление, что мой запрос в прокуратуру был перенаправлен в Следственный комитет Российской Федерации. У меня есть об этом соответствующее уведомление. Так что вполне вероятно, что Следком допросил Аксенова», — добавил блогер.
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