Главу Крыма могли допросить следователи

Напомним, после ареста бывшего мэра Ялты Сергей Аксенов заявил, что следователи повели себя непрофессионально, и пообещал разобраться в этом деле и всех вывести в публичное поле.

Комментарий: вполне вероятно

Крымский политолог, публицист и специалист по межнациональным вопросам Вадим Мордашов считает, что Аксенова вполне мог вызвать на допрос Следственный комитет РФ. «Это вполне возможно. По моим данным, допрос мог быть связан с заявлением крымского блогера Ильи Большедворова в прокуратуру о том, что Сергей Валерьевич своим заявлением оказал давление на следствие», — сказал политолог.

Его слова подтверждает и сам Большедворов. «Да, действительно я получил уведомление, что мой запрос в прокуратуру был перенаправлен в Следственный комитет Российской Федерации. У меня есть об этом соответствующее уведомление. Так что вполне вероятно, что Следком допросил Аксенова», — добавил блогер.