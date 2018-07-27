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В Москве обсудили концепцию создания научного и финансово-промышленного центра в Сибири
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В Москве обсудили концепцию создания научного и финансово-промышленного центра в Сибири 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Первые результаты реализации проекта создания нового научного и финансово-промышленного центра экономического развития в Сибири «Русский ковчег» были рассмотрены в пятницу на совещании под руководством президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу.
"В 2017 году был выделен грант на разработку концепции этого проекта, который мог бы существенным образом повлиять на ситуацию не только в Сибири, но и в целом в стране. Речь идет о совмещении, сложении нескольких проектов, над которыми мы работали более трех лет", — сказал Шойгу, открывая совещание.
Он уточнил, что в рамках реализации проекта учтены инициативы сибирских регионов такие, как «Енисейская Сибирь» на основе предложений красноярских, хакасских и тувинских властей, проекты «Нижнее Приангарье», «Байкальский регион», другие программы развития восточных субъектов РФ, при этом РГО «всегда стояло у истоков хороших, важных, нужных дел, которые в разное время влияли на разные судьбоносные события для страны». «И таковыми всегда являлись большие прорывные проекты, которым предшествовали научные, исследовательские, статистические экспедиции. После этого появлялись проекты по энергетике, транспорту, промышленности, развитию регионов», — сказал президент общества.
Он предложил рассмотреть на заседании первые итоги реализации проекта «Русский ковчег».
В заседании принимают участие представители руководства сибирских субъектов РФ, научного и бизнес сообществ, Минэкономразвития. В своих выступлениях они отмечают, что проект «Русский ковчег» направлен на достижение экономического прорыва и предусматривает формирование новых центров развития за пределами европейской части РФ, то есть многополярной системы экономического роста.
"Русский ковчег"
Суть проекта — в соединении богатейших природных ресурсов со значительным научным, промышленным и аграрным потенциалом. Срединная Сибирь, по оценкам участников совещания, придаст целостность российскому пространству, соединит Дальний Восток и Западную Сибирь, север и юг страны, а также ведущие мировые рынки в США, Европе, Китае и Индии.
Стратегический план «Русского ковчега» включает в себя несколько маневров, в том числе «Демографический маневр», который предусматривает создание условий для прироста населения в Центральной и Восточной Сибири". «Научно— индустриальный маневр» подразумевает разработку новых месторождений полезных ископаемых, запуск инновационных высокотехнологичных производств, подъем фундаментальных и прикладных научных центров Сибири.
"Транспортный маневр" — это создание системы транспортных магистралей между крупными точками макрорегиона для транзитных экспортных перевозок. «Экологический маневр» — создание безуглеродных зон в Сибири и наращивание производства чистой энергии и воды, современных лекарственных средств (в том числе на природной основе).
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