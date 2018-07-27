Ещё
Удмуртия в минуту: главные новости недели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

Удмуртия в минуту: главные новости недели 

ИА «Сусанин» 58 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Еще одна летняя рабочая неделя завершилась в Удмуртии. В преддверии выходных корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.
Удмуртия в минуту: главные новости недели
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Недовольство:
В понедельник, 23 июля, глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал региональное министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Причиной стали проблемы при реализации программы «Формирование комфортной городской среды».
Улыбнулась удача:
Во вторник стало известно, что житель Сарапула выиграл 3 млн рублей в лотерею. Это не первый крупный выигрыш в республике. С начала года удача улыбнулась 14 жителям.
Возвращение:
В среду Юрий Тюрин заявил, что примет участие в довыборах в городскую думу Ижевска. Бывший глава города считает, что его опыт и знания помогут решить проблемы жителей столицы. Довыборы пройдут 9 сентября.
Подросток vs трамвай:
В четверг жители Ижевска опубликовали видео, в котором подросток ложится на рельсы перед движущемся трамваем. Мальчика с дороги оттащили его друзья. В настоящее время в произошедшем разбирается полиция.
Boeing и Airbus:
Главной новостью пятницы стало сообщение о том, что аэропорт Ижевска готовится к приему самолетов нового типа. Речь идет о «Боинг-737» и Airbus А320. Напомним, при прежнем руководстве ижевская авиакомпания заявляла о невозможности принимать такие воздушные суда.
ИА «Сусанин»: последние новости
Власти Москвы решили снести съемочную площадку «Дома-2» Самое длинное за 21 век лунное затмение смогут увидеть жители Ижевска В Самаре коммунальщики подвесили трехтонную «пирамиду позора» перед окнами должника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара127
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий740
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной659
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать80
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение