С протянутой рукой, или Как ООН по миру пойдет

С протянутой рукой, или Как ООН по миру пойдетСобственно, главная задача Организации Объединенных Наций в том и состоит, чтобы оказывать помощь в любой точке планеты. Иначе говоря, крепко стоять на ногах, чтобы в нужное время оказаться в нужном месте, в каком бы медвежьем углу оно ни находилось. Так что, в принципе, нет ничего удивительного в том, что ООН по миру пойдет. Но только для тех, кому не знаком этот фразеологизм. В России его знают, но к ней у генерального секретаря Антониу Гутерриша никаких претензий. Как и еще к 111 государствам. Взносы делают исправно, а по Москве — так и вовсе хоть часы сверяй. Но в ООН-то 193 страны, и за остальными — должок.

Среди них и США . Между прочим, крупнейший донор. За ними — 22 процента. Но сейчас это 2 миллиарда и 300 миллионов долларов просроченной задолженности. Трамп, конечно, грозился отключить свет и воду, то есть пересмотреть объемы капиталовложений, если эта международная организация не вспомнит, кому она обязана своей пропиской. Однако официально он же не отказался от платежей, в отличие, допустим, от Парижского соглашения по климату или иранской атомной сделки. По крайней мере, никому об этом не сказал. Просто не платит и все. А здесь хватает членов, которым только повод дай и дурной пример покажи.

Пусть не все страны одинаково необязательны. У кого-то нет средств, у кого-то совести. Но сути это не меняет и состояния дел тоже. Мировая «касса взаимопомощи» — чаще в моральном смысле этого слова — сама нуждается в спасении. Но уже в материальном. Из всех известных кризисов главным теперь здесь считают свой внутренний финансовый. А из всех дефицитов ближе всего к сердцу принимают дефицит денег. Генсек ООН говорит об этом просто и без обиняков: «у нас мало денег». Причем их так мало, как, по его словам, еще не было никогда. Гутерриш вводит в офисе режим экономии и приказывает подчиненным избегать издержек.

О банкротстве речь еще не идет. Все-таки полтора миллиарда худо-бедно насобирали. Но это уже на 200 миллионов меньше, чем в прошлом июле. И это хорошо, что в них пока нет чрезвычайной необходимости. Плохо, если так подумают и обо всей организации. Ведь вывод напросится сам собой. Если вы такие умные, то почему тогда такие бедные. «Текущая ситуация может сказаться на нашей репутации», — грустно предчувствует генеральный секретарь девальвацию, пожалуй, главной международной ценности. А может быть, даже последней. Ведь эта площадка, наверное — единственное, что нас всех еще объединяет.

Кого-то, впрочем, извините, на халяву. Поэтому не ровен час от ООН останется одна аббревиатура, а расшифровка будет другая. Организации Очень Надо. Она, конечно, не откажется от своих миссий по всему свету. Но, как пел поросенок Фунтик, «хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою», тогда можно и «еще одну для друга взять в кармашек про запас». Однако в ООН, похоже, проблемы и с карамельками, и с фунтиками. Она все равно готова каждому протянуть свою руку. Но уже с шапкой.

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