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Свыше тысячи единиц военной техники вернулись в пункты постоянной дислокации в Южном военном округе
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Свыше тысячи единиц военной техники вернулись в пункты постоянной дислокации в Южном военном округе 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках плановой проверки боеготовности соединений и воинских частей ЮВО было развернуто более 30 полевых пунктов управления.
Более 1 тыс. единиц военной техники полевых пунктов управления соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) завершили марши в составе колонн в пункты постоянной дислокации после проверки боевой готовности.
Для сопровождения воинских колонн было задействовано более 50 экипажей военной автомобильной инспекции региональных подразделений ЮВО на специализированных автомобилях, оборудованных световыми и звуковыми сигналами.
На маршрутах безопасность обеспечили инспекторы служба регулирования дорожного движения.
Передвижение в пункты постоянной дислокации осуществлялось в составе механизированных колонн по дорогам общего пользования Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Армении, Абхазии и Южной Осетии.
В рамках проверки боеготовности соединений и воинских частей ЮВО было развернуто более 30 полевых пунктов управления.
Также возвратились на аэродромы постоянного базирования около 50 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, задействованных в мероприятии оперативной подготовки войск округа.
Плановая проверка боевой готовности объединений, соединений и воинских частей ЮВО получила положительную оценку руководителя мероприятия оперативной подготовки — командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова.
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