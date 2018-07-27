В Тунисе вышел на свободу экс-охранник бен Ладена, сообщили СМИ

С момента своей депортации две недели назад телохранитель находился под стражей у себя на родине. Как пояснили власти Туниса, на настоящий момент Сами А. нельзя предъявить никаких обвинений, поэтому, согласно закону, он был выпущен из тюрьмы.

Мужчина, которого подозревают в связях с терроризмом, останется на свободе, пока не закончится расследование по его делу, однако территорию страны ему покидать запрещено.

Решение о депортации было принято миграционной службой земли Северный Рейн-Вестфалия. 13 июля Сами А. был депортирован из Германии в Тунис, где его передали местным властям. Немецкий административный суд в городе Гельзенкирхен посчитал высылку незаконной и в тот же день постановил вернуть его обратно на территорию ФРГ.

Миграционная служба федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия с 2006 года безрезультатно пыталась выслать гражданина Туниса Сами А. Он с 1997 года проживал в Бохуме и был известен как радикальный исламист, внесен в список потенциально опасных лиц в ФРГ. В 2005 году ему официально отказано в предоставлении убежища в Германии. Однако в 2017 году суд в Северном Рейне-Вестфалии постановил приостановить процедуру экстрадиции в отношении Сами А. из-за того, что мужчина на родине мог подвергнуться пыткам.

*Запрещённая в России террористическая организация