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В Тунисе вышел на свободу экс-охранник бен Ладена, сообщили СМИ
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В Тунисе вышел на свободу экс-охранник бен Ладена, сообщили СМИ 

РИА Новости 58 минут назад
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бывший охранник экс-лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена Сами А., которого депортировали из Германии в Тунис при противоречивых обстоятельствах, был условно выпущен на свободу, пишет газета Welt.
С момента своей депортации две недели назад телохранитель находился под стражей у себя на родине. Как пояснили власти Туниса, на настоящий момент Сами А. нельзя предъявить никаких обвинений, поэтому, согласно закону, он был выпущен из тюрьмы.
Мужчина, которого подозревают в связях с терроризмом, останется на свободе, пока не закончится расследование по его делу, однако территорию страны ему покидать запрещено.
Решение о депортации было принято миграционной службой земли Северный Рейн-Вестфалия. 13 июля Сами А. был депортирован из Германии в Тунис, где его передали местным властям. Немецкий административный суд в городе Гельзенкирхен посчитал высылку незаконной и в тот же день постановил вернуть его обратно на территорию ФРГ.
Миграционная служба федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия с 2006 года безрезультатно пыталась выслать гражданина Туниса Сами А. Он с 1997 года проживал в Бохуме и был известен как радикальный исламист, внесен в список потенциально опасных лиц в ФРГ. В 2005 году ему официально отказано в предоставлении убежища в Германии. Однако в 2017 году суд в Северном Рейне-Вестфалии постановил приостановить процедуру экстрадиции в отношении Сами А. из-за того, что мужчина на родине мог подвергнуться пыткам.
*Запрещённая в России террористическая организация
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