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Бывшего охранника Усамы бен Ладена решили не считать террористом
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Бывшего охранника Усамы бен Ладена решили не считать террористом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Тунисе бывшего охранника террориста номер один Усамы бен Ладена выпустили из тюрьмы из-за недостатка доказательств. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 27 июля. За две недели до этого подозреваемого исламиста депортировали из Германии.
По словам прокурора, Сами А. временно освободили из-под стражи после того, как суд не нашел состава преступления в его действиях, пишет Deutsche Welle. В то же время отмечается, что власти продолжат расследование причастности Сами к террористической деятельности. Во время следствия ему будет запрещено покидать страну.
13 июля сообщалось, что подсудимого вернут обратно в Германию, откуда его депортировали ранее. Немецкий суд назвал его высылку из страны нелегальной и потребовал его возвращения. Согласно заявлениям немецкой антитеррористической службы, Сами А. представляет угрозу обществу, хотя его причастность к «Аль-Каиде» или другой террористической группировке не была доказана.
До высылки из Германии он несколько лет жил с семьей в Бохуме. В апреле мужчину нашли среди беженцев, а затем задержали и отправили в тюрьму.
В 2017 году немецкий суд постановил, что по возвращении на родину Сами А. могут грозить преследование и пытки. Власти пытались депортировать его с 2006 года как исламиста. Сам он уже много лет ведет борьбу за право оставаться на территории ФРГ, куда прибыл в 1997 году в качестве студента. С 1999 по 2000 год он находился в Афганистане в лагере для террористов, где получил должность охранника бен Ладена.
Усама бен Ладен — лидер террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ), находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был уничтожен в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море.
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