Прокуроры выявили незаконное увеличение цены контракта при реализации ФЦП в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ , 27 июля. / ТАСС /. Прокуратура Севастополя выявила факт превышения полномочий должностными лицами ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» при заключении контракта на работы для строительства газовых котелен в селе Фронтовом, в результате чего предприятию-подрядчику более 1,2 млн рублей выплачены незаконно, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Прокуратура проверяла законность использования средств, выделенных в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

"В июне и августе 2017 года ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» с предприятием— подрядчиком заключены контракты о выполнении проектно-изыскательских работ для строительства газовых котелен в селе Фронтовом и по ул. Розы Люксембург в Севастополе. В ноябре 2017 года сторонами заключены дополнительные соглашения к контрактам, в соответствии с которыми стоимость фактически уже выполненных изыскательских работ и работ по разработке проектной документации по указанным объектам увеличена более чем на 1,2 млн рублей", — говорится в сообщении.

Материалы проверки направлены в следственный отдел по Ленинскому району СУ СК России по городу Севастополю для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении заказчика по ч. 1 ст. 285 УК Российской Федерации ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Как сообщалось ранее, в Севастополе было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении государственного контракта на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе, в результате чего более 2 млрд рублей оказались на счетах банка с отозванной лицензией.