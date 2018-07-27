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Прокуроры выявили незаконное увеличение цены контракта при реализации ФЦП в Севастополе
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Прокуроры выявили незаконное увеличение цены контракта при реализации ФЦП в Севастополе 

ТАСС 1 час назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Прокуратура Севастополя выявила факт превышения полномочий должностными лицами ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» при заключении контракта на работы для строительства газовых котелен в селе Фронтовом, в результате чего предприятию-подрядчику более 1,2 млн рублей выплачены незаконно, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Прокуратура проверяла законность использования средств, выделенных в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».
"В июне и августе 2017 года ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» с предприятием— подрядчиком заключены контракты о выполнении проектно-изыскательских работ для строительства газовых котелен в селе Фронтовом и по ул. Розы Люксембург в Севастополе. В ноябре 2017 года сторонами заключены дополнительные соглашения к контрактам, в соответствии с которыми стоимость фактически уже выполненных изыскательских работ и работ по разработке проектной документации по указанным объектам увеличена более чем на 1,2 млн рублей", — говорится в сообщении.
Материалы проверки направлены в следственный отдел по Ленинскому району СУ СК России по городу Севастополю для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении заказчика по ч. 1 ст. 285 УК Российской Федерации ("Злоупотребление должностными полномочиями").
Как сообщалось ранее, в Севастополе было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении государственного контракта на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе, в результате чего более 2 млрд рублей оказались на счетах банка с отозванной лицензией.
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