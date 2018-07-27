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Работы по утеплению стен жилого дома завершились в Рязановском
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Работы по утеплению стен жилого дома завершились в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Рязановское
Специалисты 25 июля завершили работы по утеплению стен многоквартирного жилого дома в поселке Знамя Октября поселения Рязановское.
— Мероприятия были реализованы в соответствии с муниципальным контрактом. Специалисты подрядной организации провели комплексные работы по утеплению торцевых стен многоквартирного жилого дома по адресу: поселок Знамя Октября, дом №18, — отметила пресс-секретарь местной администрации Наталья Палюхевич.
Она добавила, что на данный момент в поселении Рязановское проводят множество мероприятий по благоустройству и реконструкции различных объектов дорожной инфраструктуры.
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