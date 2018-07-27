Работы по утеплению стен жилого дома завершились в Рязановском

Фото: администрация поселения Рязановское

Специалисты 25 июля завершили работы по утеплению стен многоквартирного жилого дома в поселке Знамя Октября поселения Рязановское.

— Мероприятия были реализованы в соответствии с муниципальным контрактом. Специалисты подрядной организации провели комплексные работы по утеплению торцевых стен многоквартирного жилого дома по адресу: поселок Знамя Октября, дом №18, — отметила пресс-секретарь местной администрации Наталья Палюхевич.

Она добавила, что на данный момент в поселении Рязановское проводят множество мероприятий по благоустройству и реконструкции различных объектов дорожной инфраструктуры.