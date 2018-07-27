Ещё
Путин рассказал о большой стратегической ошибке США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

Путин рассказал о большой стратегической ошибке США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам Путина, Россия не собирается отказываться от доллара как от универсальной резервной валюты.
Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения расчетов в долларах являются большой стратегической ошибкой Соединенных Штатов.
«Что касается наших американских партнеров и вот этих ограничений, которые они вводят, в том числе в расчетах в долларах, я полагаю, что это большая стратегическая ошибка наших американских партнеров», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.
Российский президент отметил, что таким образом США подрывают «доверие к доллару как к резервной валюте». Он добавил, несколько лет назад никому не приходило в голову, что данные инструменты могут использоваться в политической борьбе.
По словам Путина, Россия не собирается отказываться от доллара как от универсальной резервной валюты. РФ будет применять его настолько, «насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах».
Российский лидер затруднился назвать, какие могут быть другие резервные валюты кроме доллара США, но добавил, что данные качества приобретает юань.
ТК «Звезда»: последние новости
Жителей Ставрополя восхитило огромное грозовое облако с молниями, застывшее в небе «Последний из могикан»: единственный житель неизвестного племени Амазонки попал на видео США похвалили Украину за начало газотранспортной реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара127
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий740
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной659
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать80
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение