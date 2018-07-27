Путин рассказал о большой стратегической ошибке США

По словам Путина, Россия не собирается отказываться от доллара как от универсальной резервной валюты.

ЮАР. «Что касается наших американских партнеров и вот этих ограничений, которые они вводят, в том числе в расчетах в долларах, я полагаю, что это большая стратегическая ошибка наших американских партнеров», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС

Российский президент отметил, что таким образом США подрывают «доверие к доллару как к резервной валюте». Он добавил, несколько лет назад никому не приходило в голову, что данные инструменты могут использоваться в политической борьбе.

По словам Путина, Россия не собирается отказываться от доллара как от универсальной резервной валюты. РФ будет применять его настолько, «насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах».

Российский лидер затруднился назвать, какие могут быть другие резервные валюты кроме доллара США, но добавил, что данные качества приобретает юань.