Югорским бизнесменам предлагают купить справку о прохождении пожнадзора

Нижневартовске стало известно сразу о нескольких случаях, когда на личные телефоны бизнесменов поступили предложения пройти проверку пожарного надзора «по-быстрому». По словам собеседников «ФедералПресс», за это, конечно, нужно было заплатить определенную сумму денег.

Слухачи в среде силовиков рассказывают как минимум об одном случае, когда предприниматель принял подобное предложение. Однако, говорят источники, ожидаемых документов на открытие закрытого ранее по решению суда помещения так и не получил.

Комментарий: «обращайтесь в полицию»

«Конечно, мы не имеем никакого отношения к этим звонкам. Потерпевшим нужно обратиться в полицию», — сообщили «ФедералПресс» в 5 ОФПС по Югре

Фото: panoramio.com