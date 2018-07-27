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Югорским бизнесменам предлагают купить справку о прохождении пожнадзора
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Югорским бизнесменам предлагают купить справку о прохождении пожнадзора 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Нижневартовске стало известно сразу о нескольких случаях, когда на личные телефоны бизнесменов поступили предложения пройти проверку пожарного надзора «по-быстрому». По словам собеседников «ФедералПресс», за это, конечно, нужно было заплатить определенную сумму денег.
Слухачи в среде силовиков рассказывают как минимум об одном случае, когда предприниматель принял подобное предложение. Однако, говорят источники, ожидаемых документов на открытие закрытого ранее по решению суда помещения так и не получил.
Комментарий: «обращайтесь в полицию»
«Конечно, мы не имеем никакого отношения к этим звонкам. Потерпевшим нужно обратиться в полицию», — сообщили «ФедералПресс» в 5 ОФПС по Югре.
Фото: panoramio.com
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