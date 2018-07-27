Ветераны-инвалиды из Москвы посетят III Молодежный форум «Александрова гора»

Более 20 ветеранов-инвалидов Общественной организации «Содействие социальной поддержки инвалидов „Наш выбор“ в рамках форума примут участие в историческом фестивале русской культуры и искусства „Александрова гора“, который пройдет в Ярославской области 27–29 июля.

— Ветераны-инвалиды, в их числе и участники боевых действий, учились в Московском суворовском военном училище или являются подопечными Московских суворовцев. Травмы и ранения ими были получены во время прохождения службы в Вооруженных силах РФ , — рассказал председатель правления организации „Наш выбор“ Михаил Рыженков. По его словам, ветераны-инвалиды вместе с суворовцами и кадетами станут участниками Московской смены.

— Программа включает экскурсии, лекции, спортивные конкурсы и встречи с государственными и общественными деятелями, — подчеркнул Михаил Рыженков. — Поездка стала возможной благодаря реализации проекта „С верой на Александрову гору“ при поддержке общественной организации „Московские суворовцы“ и Фонда президентских грантов.