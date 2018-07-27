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Ветераны-инвалиды из Москвы посетят III Молодежный форум «Александрова гора»
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Ветераны-инвалиды из Москвы посетят III Молодежный форум «Александрова гора» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Более 20 ветеранов-инвалидов Общественной организации «Содействие социальной поддержки инвалидов „Наш выбор“ в рамках форума примут участие в историческом фестивале русской культуры и искусства „Александрова гора“, который пройдет в Ярославской области 27–29 июля.
— Ветераны-инвалиды, в их числе и участники боевых действий, учились в Московском суворовском военном училище или являются подопечными Московских суворовцев. Травмы и ранения ими были получены во время прохождения службы в Вооруженных силах РФ, — рассказал председатель правления организации „Наш выбор“ Михаил Рыженков. По его словам, ветераны-инвалиды вместе с суворовцами и кадетами станут участниками Московской смены.
— Программа включает экскурсии, лекции, спортивные конкурсы и встречи с государственными и общественными деятелями, — подчеркнул Михаил Рыженков. — Поездка стала возможной благодаря реализации проекта „С верой на Александрову гору“ при поддержке общественной организации „Московские суворовцы“ и Фонда президентских грантов.
III Молодежный форум „Александрова гора“, посвященный 797-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, стартовал 19 июля 2018 года. По традиции мероприятие проходит на берегу Плещеева озера в Ярославской области в культурно-историческом парке „Александрова гора“. Именно здесь князь Александр Невский основал монастырь, который просуществовал с XIII по XVII в. и был разрушен в Смутное время. Финальным аккордом молодежного форума, который завершится 29 июля, станет исторический фестиваль русской культуры и искусства „Александрова гора“. На фестивале будет представлена вся палитра русской культуры: колокольные звоны, народные песни и танцы, русские романсы и наигрыши. Кроме того, на территории будут работать площадки исторической реконструкции, ярмарки мастеров и мастер-классы.
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