Озеро в Южной Сибири стало зеркалом отечественной экономики

Российские, бразильские и британские исследователи определили, как менялось содержание органических загрязнителей в двух озерах бассейна реки Селенга, впадающей в Байкал, за последние 150 лет. Они показали, что поступление потенциально опасных веществ в этих водоемах зависело от экономической ситуации в стране. В годы, когда промышленность СССР была на подъеме, концентрация загрязнителей в воде увеличивалась, а в период упадка экономики она падала. Научная статья опубликована в журнале Environmental Pollution.

Поскольку Байкал — самый большой пресный водоем на Земле, за его чистотой следят особенно тщательно. Чтобы делать это эффективно, надо понимать, что служит источником наиболее интенсивного загрязнения этого озера и от чего зависит количество поступающих в него потенциально опасных веществ. Селенга — одна из наиболее крупных рек, впадающих в Байкал. Она приносит в озеро больше всего воды и взвешенных в ней частиц. Поэтому исследователи выбрали два озера, находящиеся в обширной дельте Селенги в 30 км от города Селенгинска Кабанского района Бурятии . Земли рядом с этими озерами стали использовать в сельском хозяйстве в XIX веке, а город Селенгинск основали недавно — в 1961 году для постройки и обслуживания целлюлозно-картонного комбината. Таким образом, изученные озера могут содержать в себе и отходы целлюлозного производства, и общегородские выбросы, и органические вещества с полей и животноводческих ферм.

Образцы донных отложений селенгинских озер получили бурением в марте 2014 года, когда озера были покрыты льдом. Их упаковали так, что они не соприкасались с пластиком, способным изменить результаты анализа состава. Возраст отложений определяли по содержанию в них радиоактивных изотопов свинца 210Pb и проверяли по концентрации изотопов цезия 137Cs и америция 241Am (скорость накопления этих атомов в различные десятилетия XX века хорошо известна).

В первую очередь исследователей интересовало содержание в озерных отложениях полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Эти вещества, молекулы которых содержат по нескольку колец из атомов углерода, обладают сильным канцерогенным действием. Также ученые проверяли наличие инсектицида ДДТ и продуктов его распада: он опасен для жизни птиц и других животных (особенно хищных, так как его концентрация в звеньях пищевой цепи повышается), а также человека. Это делали с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Часть отложений высушивали и сжигали, а состав полученной газовой смеси анализировали, чтобы понять, какие именно органические вещества сгорели.

По двум озерам получили почти одинаковые результаты. Наибольшее количество изотопов 137Cs и 241Am обнаружили на 20−30 см ниже уровня дна в осадках, образовавшихся в 1963 году. Согласно более ранним данным, именно тогда накопление этих атомов было максимальным. Наименьшая концентрация ПАУ, 1,78 нг/, наблюдалась в отложениях около 1915 года, а наибольшая, 188,3 нг/г, — близко к поверхности, в слое, осевшем приблизительно в 2010 году.

Между этими точками содержание полициклических ароматических углеводородов поднялось до 67 нг/г к 1930 году, в период индустриализации СССР, а к началу Второй Мировой войны снизилось до дореволюционных значений. Содержание ПАУ выросло в отложениях 1950-х годов, когда страна переживала послевоенный подъем, а Сибирь активно осваивалась. Оно достигло следующего пика, примерно 100 нг/г, к середине 1970-х, после чего вплоть до перестройки оставалось на высоком уровне.

В девяностых приток органических загрязнителей в озера существенно снизился: Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат переживал кризис вплоть до того, что выдавал зарплату работникам собственными напечатанными тут же рублями. В начале XXI века от системы «фиктивных рублей» удалось отказаться, так как финансовое положение страны и региона несколько улучшилось. Тогда же вырос и объем попадающих в реку ПАУ. Концентрация ДДТ и продуктов его разложения в озерных осадках в целом совпадала с описанной для полициклических ароматических углеводородов.