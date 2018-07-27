Ещё
За полгода в районе Куркино отремонтировано 30 цоколей строений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

За полгода в районе Куркино отремонтировано 30 цоколей строений 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
За полгода 2018 года на территории района Куркино отремонтировано 30 цоколей. Работы проведены в период весеннего благоустройства. Об этом на одной из встреч с населением сообщил первый заместитель главы управы района Куркино Дмитрий Антошин.
— В районе Куркино отремонтировано 30 цоколей, 33 входные двери, приведено в порядок освещение в 100 подъездах, 97 чердачных и подвальных помещений, 17 козырьков, — отметил Дмитрий Антошин.
Также весной проведен ремонт 37 отмостков, водоотводящих лотков строений.
В данным момент в районе реализуется программа летнего благоустройства дворовых территорий.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Хорошево-Мневниках можно будет сдать отходы на переработку В храме Северного Тушина проведут праздник ко Дню крещения Руси Детям из Щукина расскажут об истории создания российского флота
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара127
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий740
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной659
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать80
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение