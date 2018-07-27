За полгода в районе Куркино отремонтировано 30 цоколей строений

За полгода 2018 года на территории района Куркино отремонтировано 30 цоколей. Работы проведены в период весеннего благоустройства. Об этом на одной из встреч с населением сообщил первый заместитель главы управы района Куркино Дмитрий Антошин.

— В районе Куркино отремонтировано 30 цоколей, 33 входные двери, приведено в порядок освещение в 100 подъездах, 97 чердачных и подвальных помещений, 17 козырьков, — отметил Дмитрий Антошин.

Также весной проведен ремонт 37 отмостков, водоотводящих лотков строений.

В данным момент в районе реализуется программа летнего благоустройства дворовых территорий.