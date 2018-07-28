Ремонт 30 цоколей провели на территории Куркино в январе-июне

В столичном районе Куркино отремонтировали 30 цоколей зданий за I полугодие 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Западного административного округа.

«За полгода 2018 г. на территории района Куркино отремонтировано 30 цоколей. Работы проведены в период весеннего благоустройства. В районе Куркино отремонтировано 30 цоколей, 33 входные двери, приведено в порядок освещение в 100 подъездах, 97 чердачных и подвальных помещений, 17 козырьков», — отметил первый заместитель главы управы района Куркино Дмитрий Антошин.

Как добавили в пресс-службе, также весной был проведен ремонт 37 отмостков, водоотводящих лотков строений. В данный момент в районе реализуется программа летнего благоустройства дворовых территорий.