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Ремонт 30 цоколей провели на территории Куркино в январе-июне
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Ремонт 30 цоколей провели на территории Куркино в январе-июне 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В столичном районе Куркино отремонтировали 30 цоколей зданий за I полугодие 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Западного административного округа.
«За полгода 2018 г. на территории района Куркино отремонтировано 30 цоколей. Работы проведены в период весеннего благоустройства. В районе Куркино отремонтировано 30 цоколей, 33 входные двери, приведено в порядок освещение в 100 подъездах, 97 чердачных и подвальных помещений, 17 козырьков», — отметил первый заместитель главы управы района Куркино Дмитрий Антошин.
Как добавили в пресс-службе, также весной был проведен ремонт 37 отмостков, водоотводящих лотков строений. В данный момент в районе реализуется программа летнего благоустройства дворовых территорий.
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