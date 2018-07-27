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Россия разрешила ввоз свинины из Венгрии
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Россия разрешила ввоз свинины из Венгрии 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Россельхознадзор снял ограничения на поставки в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам ведомства, с 24 июля в Россию был разрешен ввоз живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии.
Однако, как отмечается, временные ограничения на ввоз свинины на территорию России продолжают действовать для двух районов Венгрии, а именно для районов Хевеш и Сабольч-Сатмар-Берег.
В мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии.
Как отмечалось, под запрет попали живые свиньи, продукты убоя свиней, мясо свинины и продукция, содержащая мясо свинины и эмбрионов свиней.
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