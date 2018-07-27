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В Петербурге в аэропорту нашли 10 лягушек и 3 черепах
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В Петербурге в аэропорту нашли 10 лягушек и 3 черепах 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге проверили живой груз, направляющийся на Дальний Восток, сообщает региональный Россельхознадзор.
В грузовом терминале Пулково инспекторы провели осмотр «живого» груза. Специалисты проверили ветеринарные сопроводительные документы и самих животных — лягушек и черепах.
Никаких нарушений проверяющие не обнаружили. Вся живность была упакована, как надо, чувствовала себя хорошо и имели все требуемые сертификаты, удостоверения и справки.
Необычные пассажиры — 10 лягушек и три черепахи сели в самолет, отправляющийся в Хабаровск. Там их встретил новый хозяин.
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