В Петербурге в аэропорту нашли 10 лягушек и 3 черепах 

В Санкт-Петербурге проверили живой груз, направляющийся на Дальний Восток, сообщает региональный Россельхознадзор.
В грузовом терминале Пулково инспекторы провели осмотр «живого» груза. Специалисты проверили ветеринарные сопроводительные документы и самих животных — лягушек и черепах.
Никаких нарушений проверяющие не обнаружили. Вся живность была упакована, как надо, чувствовала себя хорошо и имели все требуемые сертификаты, удостоверения и справки.
Необычные пассажиры — 10 лягушек и три черепахи сели в самолет, отправляющийся в Хабаровск. Там их встретил новый хозяин.