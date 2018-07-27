В Петербурге в аэропорту нашли 10 лягушек и 3 черепах

Санкт-Петербурге проверили живой груз, направляющийся на Дальний Восток, сообщает региональный Россельхознадзор

В грузовом терминале Пулково инспекторы провели осмотр «живого» груза. Специалисты проверили ветеринарные сопроводительные документы и самих животных — лягушек и черепах.

Никаких нарушений проверяющие не обнаружили. Вся живность была упакована, как надо, чувствовала себя хорошо и имели все требуемые сертификаты, удостоверения и справки.