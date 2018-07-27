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В Карелии оценили результаты размножения хищных птиц
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В Карелии оценили результаты размножения хищных птиц 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Подобные исследования проводились в республике всего два раза.
В июле в национальном парке «Водлозерский» началась работа по учету самых крупных хищных рыбоядных птиц, обитающих на заповедной территории, в частности проведена оценка результативности размножения орлана-белохвоста и скопы.
Подобные экспедиции на территории национального парка проводились всего два раза: в 1995-1997 годах и в 2001 году. Для поиска гнёзд инспекторами были использованы имеющиеся последние данные и материалы аэро-фотосъёмки. В итоге в течение месяца специалистами было проверено 18 гнёзд орлана и 2 гнезда скопы.
Отмечается, что орлан-белохвост в Карелии встречается довольно редко. В бассейне реки Илексы находится самая крупная в Европе гнездовая группировка рыбоядных хищных птиц, занесенных в международную Красную Книгу.
В ходе экспедиции сотрудники парка обнаружили пять «жилых» гнёзд орлана-белохвоста — всего шесть птенцов, которые уже в ближайшую неделю покинут свой уютный дом. Птенцы хищных птиц развиваются и растут очень медленно. У крупных видов они проводят в гнезде около трех месяцев. Инспекторами также были зафиксированы случаи падения старых гнёзд и гибели одного птенца, выпавшего из гнезда из-за ураганного ветра. Кроме того, было найдено одно «жилое» гнездо скопы.
По результатам обследования все гнёзда нанесены на карты в географической информационной системе MapInfo, работа будет продолжена весной 2019 года.
По материалам: ptzgovorit.ru
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