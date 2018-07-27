Мэра Тавды «затроллили» за смену главного по автобусам

Говорят, что мэр Тавды Виктор Лачимов пожаловался в полицию на хулиганские надписи, которыми обильно «украшают» город неизвестные вандалы. Все они направлены против самого Лачимова. Муниципальные службы закрашивали «художества», но надписи с небольшими вариациями появлялись снова. По слухам, поводом стало то, что Лачимов назначил скандального бизнесмена Андрея Хицова руководителем местного муниципального автотранспортного предприятия. В «нулевые» Хицов возглавлял Тавдинский машиностроительный завод, который в итоге стал банкротом, и являлся фигурантом дела о невыплате зарплаты. Старожилы вспоминают, что хулиганские надписи появлялись и при предыдущем мэре Александре Соловьеве и замечают, что вскоре после «атаки» он ушел в отставку.

Комментарии: вандалов поймали

Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обращение по поводу нелицеприятных надписей действительно поступило. Сейчас уже установлены лица, которых проверяют на причастность к выходкам. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.