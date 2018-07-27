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Сколько идеальных мест Москвы для фотосессий находится в Останкине, решат активные граждане
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Сколько идеальных мест Москвы для фотосессий находится в Останкине, решат активные граждане 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Очередная, 11-я, часть голосования «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы» запущена в системе электронных референдумов «Активный гражданин». На этот раз горожанам предстоит выбрать самые привлекательные фотозоны, расположенные в городской среде — парках, поместьях и усадьбах, торговых центрах, мостах, улицах.
Ряд предлагаемых для оценки объектов находится на территории Останкинского района. Это Главная выставка страны, Ботанический сад и усадьба графов Шереметевых «Останкино».
Голосование доступно по ссылке. (иб)
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