Сколько идеальных мест Москвы для фотосессий находится в Останкине, решат активные граждане 

Очередная, 11-я, часть голосования «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы» запущена в системе электронных референдумов «Активный гражданин». На этот раз горожанам предстоит выбрать самые привлекательные фотозоны, расположенные в городской среде — парках, поместьях и усадьбах, торговых центрах, мостах, улицах.
Ряд предлагаемых для оценки объектов находится на территории Останкинского района. Это Главная выставка страны, Ботанический сад и усадьба графов Шереметевых «Останкино».
Голосование доступно по ссылке. (иб)