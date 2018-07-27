Сколько идеальных мест Москвы для фотосессий находится в Останкине, решат активные граждане

Очередная, 11-я, часть голосования «Влюбиться в Москву : самые интересные места столицы» запущена в системе электронных референдумов «Активный гражданин». На этот раз горожанам предстоит выбрать самые привлекательные фотозоны, расположенные в городской среде — парках, поместьях и усадьбах, торговых центрах, мостах, улицах. Ряд предлагаемых для оценки объектов находится на территории Останкинского района. Это Главная выставка страны, Ботанический сад и усадьба графов Шереметевых «Останкино». Голосование доступно по ссылке. (иб)