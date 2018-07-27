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Вечернюю литургию совершат в Щербинке
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Вечернюю литургию совершат в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: храмовый комплекс
В храмовом комплексе 28 июля в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы состоится литургия для жителей городского округа Щербинка.
Мероприятие пройдет в рамках девятой недели по Пятидесятнице. Встреча будет посвящена памяти Священномученика Афиногена и десяти учеников его. На литургии прочтут кондак и тропарь.
Ранее, с 8:30, состоится Водосвятный молебен. В 17:00 для посетителей храма начнется Вечернюю службу.
Отметим, что на официальном сайте храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы доступно расписание предстоящих мероприятий.
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