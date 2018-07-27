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В Чувашии снимут ограничения по продаже алкоголя в праздники
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В Чувашии снимут ограничения по продаже алкоголя в праздники 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Слухмейкеры негодуют, что в Чувашии, по заявлению местных СМИ, чиновники признали «идиотизмом» ограничения по продаже алкоголя в праздничные дни. С этой несправедливостью власти планируют бороться и оставить для запрета продажи алкогольной продукции минимальное количество дней.
Отметим, что в июне этого года в столице Чувашии была полностью запрещена торговля алкоголем 23 и 24 июня (День Республики), 27 июня (День молодежи), 22, 25, 26, 28 июня (школьные выпускные).
Комментарий: документов пока нет  В правительстве Чувашии «ФедералПресс» сказали, что «сомневаются, что такое решение могли принимать и даже задумываться об этом. Однако порекомендовали все же уточнить информацию в министерстве экономического развития республики.
В минэконом развития изданию напомнили, что в Чувашии „есть сектор регулирования торговли и сектор регулирования алкогольного рынка, которые точно должны быть в курсе данной ситуации“.
Обратившись в сектор регулирования алкогольного рынка „ФедералПресс“ наконец удалось узнать, что пока документов по данному вопросу нет: „Когда будут документы, проекты и задания в наш адрес, тогда будет вопрос“. Однако окончательный комментарий по этой теме должен быть дать агентству главный специалист сектора. Дозвониться до него не удалось.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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