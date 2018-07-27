Литературный марафон «Мир книг поистине прекрасен» проведут в библиотеке на Берзарина

В рамках летних чтений «Читаем под открытым небом» в библиотеке №245 района Щукино состоится литературный марафон «Мир книг поистине прекрасен».

— Обзор «Ваш литературный гид» познакомит участников мероприятия с новинками, поступившими в фонд библиотеки. Все желающие смогут принять участие в литературоведческих викторинах и проверить знание художественных произведений мировой и отечественной классики и детской литературы. Также состоятся громкие чтения «Читатель советует», участники которых смогут почитать отрывки из произведений современной литературы, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова

Мероприятие состоится 2 августа в 17.00, вход свободный. Библиотека №245 находится по адресу: улица Берзарина, д. 6, корп. 1. Справки по телефону 8 (499) 943-62-45. (ео)