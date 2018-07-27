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Кадровая политика Крыма строится на эмоциях
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Кадровая политика Крыма строится на эмоциях 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На полуострове ходят слухи, что кадровая политика главы строится не на взвешенных решениях, а на эмоциях. Говорят, что из-за желания быть грозным, но справедливым руководителям Аксенов не стремится детально разобраться в некоторых острых ситуациях, в том числе и внутри своего аппарата. Отсюда и «лихая кадровая политика» в республике. Комментарий: это всем известно
«Об этой черте Сергея Валерьевича известно всем, кто с ним работал. Он довольно вспыльчивый человек, скорый на расправу. Этим вполне успешно пользуются его подчиненные, плетущие свои аппаратные интриги за его спиной. Уже давно сложилась такая традиция, что с раннего утра у кабинета Аксенова стоит очередь из желающих что-то «донести», — прокомментировал ситуацию крымский общественник Александр Юрьев.
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