Посол ЧМ по Ростова Лопырева станцевала в одной ночнушке на борту самолета 

Модель и телеведущая Виктория Лопырева устроила дискотеку в ночной рубашке прямо на борту самолета. По всей видимости, таким образом блондинка продолжила отмечать свой 35-летний юбилей, который прошел 26 июля.

— Безусловная любовь, настоящая дружба и только хорошая музыка, — написала Лопырева на своей страничке в Instagram.

#MissVteam production представляет ❤️: unconditional love, real friendship and good music only🎉 Soundtrack: @nikolaibaskov and @fkirkorov 🔝 Starring: @lopyrevavika @deborahhung @julson27 @alinagilmanova @jk_private__ @tjn_bgd @kambaratova 👻 Camera man: @andrey.loos 🎥V Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) 26 Июл 2018 в 2:22 PDT На видео телеведущая танцует вместе с подругами под песню Филиппа Киркорова и своего возлюбленного Николая Баскова «Ибица». Многие подписчики в комментариях высмеяли такую выходку. «Зачем такая мерзкая показуха?», «Самолет не переверните», «Ну молодцы! Показываете как надо вести себя на борту самолета. А почему не голые? Позор!».