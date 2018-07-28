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Посол ЧМ по Ростова Лопырева станцевала в одной ночнушке на борту самолета
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Посол ЧМ по Ростова Лопырева станцевала в одной ночнушке на борту самолета 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Лопырева недавно отметила 35-летие
Модель и телеведущая Виктория Лопырева устроила дискотеку в ночной рубашке прямо на борту самолета. По всей видимости, таким образом блондинка продолжила отмечать свой 35-летний юбилей, который прошел 26 июля.
— Безусловная любовь, настоящая дружба и только хорошая музыка, — написала Лопырева на своей страничке в Instagram.
#MissVteam production представляет ❤️: unconditional love, real friendship and good music only🎉 Soundtrack: @nikolaibaskov and @fkirkorov 🔝 Starring: @lopyrevavika @deborahhung @julson27 @alinagilmanova @jk_private__ @tjn_bgd @kambaratova 👻 Camera man: @andrey.loos 🎥V Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) 26 Июл 2018 в 2:22 PDT  На видео телеведущая танцует вместе с подругами под песню Филиппа Киркорова и своего возлюбленного Николая Баскова «Ибица». Многие подписчики в комментариях высмеяли такую выходку. «Зачем такая мерзкая показуха?», «Самолет не переверните», «Ну молодцы! Показываете как надо вести себя на борту самолета. А почему не голые? Позор!».
Виктория Лопырева — посол чемпионата мира о т Ростова, модель и телеведущая. В 2003 году она завоевала титул «Мисс Россия».
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