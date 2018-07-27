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Бахчевые развалы в Останкинском районе откроются по двум адресам — замглавы управы
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Бахчевые развалы в Останкинском районе откроются по двум адресам — замглавы управы 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Бахчевые развалы в Останкинском районе текущим летом откроются по двум адресам: на улицах Бочкова, 3 и Аргуновская, 18. Об этом сообщила заместитель главы управы Останкинского района Марина Таболова.
Как и в прошлом году, здесь появятся бело-коричневые домики, отделанные рейкой. Каждый из них оборудован кассовым аппаратом, а продукция обеспечена сертификатами.
— Сезон продлится с 1 августа по 1 октября, — уточнила Марина Таболова.
Кстати, купить арбузы и дыни также можно в супермаркетах в черте района и на ярмарке выходного дня. (иб)
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