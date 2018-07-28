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Сергей Дружко отправился в Подмосковье на съемки нового шоу
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Сергей Дружко отправился в Подмосковье на съемки нового шоу 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
На YouTube-канале Сергея Дружко появится новое шоу — «Объяснимо? Не факт!», сообщает сам известный блогер. Это своего рода вариация на название передачи «Необъяснимо, но факт», которую вел актер на протяжение трех лет в рамках работы с телеканалом ТНТ.
Дружко признается, что за полтора года существования в интернете, им были перепробованы различные форматы. Но Сергея всегда увлекало все мистическое и сверхъестественное. Он видел немало каналов, где люди рассказывают о различных странностях и аномалиях, сидя дома на диване. Дружко предпочитает действовать в «полевых» условиях.
В своей новой передаче под названием «Объяснимо? Не факт!» Сергей будет проверять аномальные зоны. Он пройдет по всем местам, упомянутым в интернет-страшилках. Дружко утверждает, что это будет эксперимент над собой и над терпением его зрителей.
Для начала съемочная группа отправилась в Шушмор — в аномальную зону Подмосковья, где провела целую ночь.
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