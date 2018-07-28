Сергей Дружко отправился в Подмосковье на съемки нового шоу

На YouTube-канале Сергея Дружко появится новое шоу — «Объяснимо? Не факт!», сообщает сам известный блогер. Это своего рода вариация на название передачи «Необъяснимо, но факт», которую вел актер на протяжение трех лет в рамках работы с телеканалом ТНТ.

Дружко признается, что за полтора года существования в интернете, им были перепробованы различные форматы. Но Сергея всегда увлекало все мистическое и сверхъестественное. Он видел немало каналов, где люди рассказывают о различных странностях и аномалиях, сидя дома на диване. Дружко предпочитает действовать в «полевых» условиях.

В своей новой передаче под названием «Объяснимо? Не факт!» Сергей будет проверять аномальные зоны. Он пройдет по всем местам, упомянутым в интернет-страшилках. Дружко утверждает, что это будет эксперимент над собой и над терпением его зрителей.