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Прочь кастрюли: горячая вода скоро появится в домах ростовчан
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Прочь кастрюли: горячая вода скоро появится в домах ростовчан 

Деловое сообщество 1 час назад
Ожидание горячей воды несколько затянулось для жителей некоторый районов донской столицы. Причина — проведение работ по опрессовке теплосетей. При подаче давление в трубы возникло несколько аварийных порывов, их устранением сейчас занимают специалисты «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».
Без горячей воды остались жители центра Ростова от Набережной до ул. Сиверса, ул. Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева, Театральный, Шолохова. Греть воду в кастрюльках также пришлось жителям несколько улиц Нахичевани, среди них 22 и 21 линии, а также по ул. Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная и Павленко.
«У большинства жителей центра города горячая вода появится к понедельнику, 30 июля», — пообещали в «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».
Отключения горячей воды произошли и на ЗЖМ, воды не было в квадрате от пр. Малиновского до ул. Каширская, а также в Ливенцовском микрорайоне и на улицах Пескова, С. Разина, 3-й Кольцевой, Профсоюзной и переулке Машиностроительном. Сейчас горячее водоснабжение в этом районе практически восстановлено, ремонтные работы ведутся в максимально сжатые сроки.
Опрессовка теплосетей — мера необходимая при подготовке к отопительному сезону. Такие испытания позволяют выявить множество дефектов и исправить их в теплое время года, когда и копать легче, и отопление отключать в домах ростовчан не нужно.
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