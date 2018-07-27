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Храмы Чертанова Южного приглашают жителей на праздничную службу
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Храмы Чертанова Южного приглашают жителей на праздничную службу 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 2 часа назад
Фото: Чертаново Южное
Божественная литургия и всенощное бдение пройдут в храме Покрова Богородицы на Городне, храме Николая II и храме Живоначальной Троицы в субботу, 28 июля.
Богослужения приурочены к одному из самых важных православных праздников — Дню принятия Русью христианства. Всю субботу священнослужители будут чтить память равноапостольного князя Владимира, который и привез Православие в языческую Русь.
Посетить праздничные литургии может любой желающий, главное — соблюдать правила поведения в храме.
Напомним, что храм Живоначальной Троицы в Чертанове Южном начал проводить службы в этом году, он был построен силами прихожан района.
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