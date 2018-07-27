Храмы Чертанова Южного приглашают жителей на праздничную службу

Божественная литургия и всенощное бдение пройдут в храме Покрова Богородицы на Городне, храме Николая II и храме Живоначальной Троицы в субботу, 28 июля.

Богослужения приурочены к одному из самых важных православных праздников — Дню принятия Русью христианства. Всю субботу священнослужители будут чтить память равноапостольного князя Владимира , который и привез Православие в языческую Русь.

Посетить праздничные литургии может любой желающий, главное — соблюдать правила поведения в храме.

Напомним, что храм Живоначальной Троицы в Чертанове Южном начал проводить службы в этом году, он был построен силами прихожан района.