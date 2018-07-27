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Астраханцы зимой замерзнут без отопления
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Астраханцы зимой замерзнут без отопления 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Более чем 20 тысячам жителей Астрахани грозит холодная зима прямо в их квартирах, сообщают городские слухмейкеры. Не сможет подготовиться к отопительному сезону МУП «Коммунэнерго», обслуживающее преимущественно жителей Трусовского района. Компания — банкрот, и якобы конкурсный управляющий собирается продавать имущество, а на текущую деятельность денег нет вовсе.
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Глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов лично опроверг сведения о том, что «Коммунэнерго» не готовится к осенне-зимнему периоду.
«Бум коммунальных долгов, приведший к банкротству, случился в 2014-2015 годах. Однако это не помешало провести три последующих отопительных сезона без сбоев. Это удалось благодаря совместным действиям администрации города и теплоэнергетиков», — пояснил сити-менеджер.
В мэрии также добавили, что специалисты управления коммунального хозяйства и благоустройства готовят расчеты — сколько же денег нужно дополнительно выделить из бюджета, чтобы подготовить тепловые сети и котельные. Необходимую сумму Полумордвинов пообещал выделить из резервного фонда администрации.
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