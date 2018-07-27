Астраханцы зимой замерзнут без отопления

Более чем 20 тысячам жителей Астрахани грозит холодная зима прямо в их квартирах, сообщают городские слухмейкеры. Не сможет подготовиться к отопительному сезону МУП «Коммунэнерго», обслуживающее преимущественно жителей Трусовского района. Компания — банкрот, и якобы конкурсный управляющий собирается продавать имущество, а на текущую деятельность денег нет вовсе.

Комментарий: людей спасут резервы

Глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов лично опроверг сведения о том, что «Коммунэнерго» не готовится к осенне-зимнему периоду.

«Бум коммунальных долгов, приведший к банкротству, случился в 2014-2015 годах. Однако это не помешало провести три последующих отопительных сезона без сбоев. Это удалось благодаря совместным действиям администрации города и теплоэнергетиков», — пояснил сити-менеджер.

В мэрии также добавили, что специалисты управления коммунального хозяйства и благоустройства готовят расчеты — сколько же денег нужно дополнительно выделить из бюджета, чтобы подготовить тепловые сети и котельные. Необходимую сумму Полумордвинов пообещал выделить из резервного фонда администрации.