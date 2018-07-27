Разрешить скандал с вонючей водой в Пыть-Яхе мешает управление городского хозяйства

Пыть-Яхе люди неоднократно жаловались на коричневую и вонючую жидкость, которая течет из кранов. В городе уже долгое время не могут запустить водоочистные сооружения. Как сообщил источник «ФедералПресс», все дело в том, что управление городского хозяйства Пыть-Яха не горит особым желанием принимать у поставщиков водоочистные сооружения №4. Так, по словам собеседника, будь у МУПа таковая необходимость, то она давно бы была закрыта.

«Станция, по сути, готова к эксплуатацию с прошлого года, никаких особых препятствий к ее запуску у города уже нет. Да, там есть споры в арбитраже, но если бы желание имелось, то оборудование бы уже работало. Сегодня есть такое мнение, что люди, получившие контроль над управлением городского хозяйства и коммуналкой города в целом, не хотят его терять. УГХ — не самая большая структура, но денег в ней хватает, поэтому люди всеми силами препятствуют запуску станции», — отмечает источник.

Интересно, что еще один собеседник намекает, что следы истории надо искать в деятельности местного ЛДПР . «Роман Антоненко — депутат от партии, руководит главным жилищно-коммунальным предприятием, при этом управление до сих пор не может запустить ВОС-4. Вы можете говорить, что угодно, но УГХ сегодня всецело в руках ЛДПР. Как бы не весь город», — делится собеседник агентства.

Комментарий: нет Дозвониться до управления городского хозяйства Пыть-Яха и самого Романа Антоненко не удалось.