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Разрешить скандал с вонючей водой в Пыть-Яхе мешает управление городского хозяйства
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Разрешить скандал с вонючей водой в Пыть-Яхе мешает управление городского хозяйства 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Пыть-Яхе люди неоднократно жаловались на коричневую и вонючую жидкость, которая течет из кранов. В городе уже долгое время не могут запустить водоочистные сооружения. Как сообщил источник «ФедералПресс», все дело в том, что управление городского хозяйства Пыть-Яха не горит особым желанием принимать у поставщиков водоочистные сооружения №4. Так, по словам собеседника, будь у МУПа таковая необходимость, то она давно бы была закрыта.
«Станция, по сути, готова к эксплуатацию с прошлого года, никаких особых препятствий к ее запуску у города уже нет. Да, там есть споры в арбитраже, но если бы желание имелось, то оборудование бы уже работало. Сегодня есть такое мнение, что люди, получившие контроль над управлением городского хозяйства и коммуналкой города в целом, не хотят его терять. УГХ — не самая большая структура, но денег в ней хватает, поэтому люди всеми силами препятствуют запуску станции», — отмечает источник.
Интересно, что еще один собеседник намекает, что следы истории надо искать в деятельности местного ЛДПР. «Роман Антоненко — депутат от партии, руководит главным жилищно-коммунальным предприятием, при этом управление до сих пор не может запустить ВОС-4. Вы можете говорить, что угодно, но УГХ сегодня всецело в руках ЛДПР. Как бы не весь город», — делится собеседник агентства.
Комментарий: нет  Дозвониться до управления городского хозяйства Пыть-Яха и самого Романа Антоненко не удалось.
Фото: Евгений Поторочин
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