Ещё
В Астрахани жительница Пермского края обвиняется в мошенничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

В Астрахани жительница Пермского края обвиняется в мошенничестве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 48-летний астраханец, который рассказал, что решил купить иномарку. Найдя в сети Интернет объявление по поставке машин из Евросоюза, мужчина связался по контактному телефону с менеджером, которая пригласила его в офис.
Женщина представилась индивидуальным предпринимателем и рассказала, что у нее есть знакомый в Германии, который может помочь с приобретением автомобиля. Выбрав внедорожник, покупатель обговорил условия приобретения и стоимость автомобиля. Заключив договор на оказание услуг по перевозке транспортного средства, он внес залог в сумме 400 тысяч рублей и получил расписку от предпринимателя.
В установленный договором срок исполнитель заказа сообщила, что у нее болен отец, и она не успеет выехать в Германию. Дата поставки была перенесена. По истечении сроков заказчик неоднократно пытался дозвониться до женщины, однако ее телефон был отключен, а офис закрыт.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в причастности к совершению мошеннических действий была разыскана. Жительница города Краснокамска Пермского края сообщила, что приехала в Астрахань, чтобы заняться бизнесом. Поясняя причины невыполнения условий договора, она сообщила, что не смогла найти водителя для перегона. А затем в виду того, что документы и контакты потерпевшего якобы были ею утеряны, она не имела возможности вернуть ему деньги.
Расследование уголовного дела по факту мошенничества завершено. Его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
МВД России предлагает установить меры государственного контроля в отношении новых веществ группы анаболических стероидов Оперативниками УМВД России по Ненецкому автономному округу выявлен факт преднамеренного банкротства организации В рамках акции «Я в безопасности!» Томские стражи порядка посетили детский лагерь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта281
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий740
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной656
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать79
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение