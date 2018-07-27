В Астрахани жительница Пермского края обвиняется в мошенничестве

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 48-летний астраханец, который рассказал, что решил купить иномарку. Найдя в сети Интернет объявление по поставке машин из Евросоюза , мужчина связался по контактному телефону с менеджером, которая пригласила его в офис.

Женщина представилась индивидуальным предпринимателем и рассказала, что у нее есть знакомый в Германии, который может помочь с приобретением автомобиля. Выбрав внедорожник, покупатель обговорил условия приобретения и стоимость автомобиля. Заключив договор на оказание услуг по перевозке транспортного средства, он внес залог в сумме 400 тысяч рублей и получил расписку от предпринимателя.

В установленный договором срок исполнитель заказа сообщила, что у нее болен отец, и она не успеет выехать в Германию . Дата поставки была перенесена. По истечении сроков заказчик неоднократно пытался дозвониться до женщины, однако ее телефон был отключен, а офис закрыт.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в причастности к совершению мошеннических действий была разыскана. Жительница города Краснокамска Пермского края сообщила, что приехала в Астрахань , чтобы заняться бизнесом. Поясняя причины невыполнения условий договора, она сообщила, что не смогла найти водителя для перегона. А затем в виду того, что документы и контакты потерпевшего якобы были ею утеряны, она не имела возможности вернуть ему деньги.

Расследование уголовного дела по факту мошенничества завершено. Его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.