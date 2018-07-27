Дети Чертанова Южного посетят «Страну светофорию»

Игра «Страна светофория» пройдет в библиотеке №143 в четверг, 2 августа.

Событие приурочено к Международному дню сфетофора. Ребятам расскажут об истории появления дорожного регулировщика в яркой презентации «В гостях у светофора», а также специалисты библиотеки проведут познавательные игры на знания правил безопасного перехода улицы.

По словам представителей библиотеки, цель мероприятия — закрепить у детей знания о правилах дорожного движения через игровые задания.

В финале встречи ребята поучаствуют в викторине «Азбука улиц, проспектов, дорог».

Событие пройдет в 12:00 по адресу: ул. Чертановская, д. 66, кор. 4. О других познавательных мероприятиях для детей, которые пройдут в библиотеке №143, можно узнать на страницах нашей газеты.