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Дети Чертанова Южного посетят «Страну светофорию»
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Дети Чертанова Южного посетят «Страну светофорию» 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 2 часа назад
Фото: Чертаново Южное
Игра «Страна светофория» пройдет в библиотеке №143 в четверг, 2 августа.
Событие приурочено к Международному дню сфетофора. Ребятам расскажут об истории появления дорожного регулировщика в яркой презентации «В гостях у светофора», а также специалисты библиотеки проведут познавательные игры на знания правил безопасного перехода улицы.
По словам представителей библиотеки, цель мероприятия — закрепить у детей знания о правилах дорожного движения через игровые задания.
В финале встречи ребята поучаствуют в викторине «Азбука улиц, проспектов, дорог».
Событие пройдет в 12:00 по адресу: ул. Чертановская, д. 66, кор. 4. О других познавательных мероприятиях для детей, которые пройдут в библиотеке №143, можно узнать на страницах нашей газеты.
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