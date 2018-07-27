Несостоявшееся «дело Евланова» — попытка надавить на экс-мэра Краснодара

По его словам, речь идет о нарушениях при строительстве духовного центра в кубанской столице еще в 2013 году. Но материалы дела поступили в следственные органы только в 2017— м. В то же время на Кубани уже несколько недель циркулируют слухи о том, что с помощью уголовного дела на экс-мэра пытались надавить, чтоб он сложил мандат депутата Госдумы . Якобы это связано с борьбой краевых элит за контроль над распределением ресурсов.

Комментарий: такое развитие событий маловероятно

«Попытки завести уголовное дело в отношении Владимира Евланова в принципе выглядят крайне странно», — отмечает эксперт, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, уголовное преследование действующих депутатов проходит крайне редко и обычно имеет политическую составляющую, значимую для Москвы , или общефедеральный резонанс. В случае с экс-мэром Краснодара этого нет.

«Решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Государственной думы принимается председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия соответственно нижней палаты парламента, полученного на основании представления генерального прокурора Российской Федерации . Это прописано в УК РФ. Я просто не могу представить ситуацию, когда такая процедура будет запущена в отношении Владимира Лазаревича», — отметил конфидент «ФедералПресс»

По словам анонимного эксперта, за историей с возбуждением дела против Евланова могут стоять некие группы влияния в силовых структурах региона, преследующие свои политические и бизнес-интересы. Впрочем, эксперт подчеркивает, что с самого начала было понятно: перспективы уголовного дела были обречены на провал. И оно было инициировано с целью привлечения внимания журналистов.