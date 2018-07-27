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Несостоявшееся «дело Евланова» — попытка надавить на экс-мэра Краснодара
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Несостоявшееся «дело Евланова» — попытка надавить на экс-мэра Краснодара 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении бывшего главы краевого центра Владимира Евланова. Сотрудники СКР провели проверку, но не нашли оснований для привлечения его к уголовной ответственности, сообщил глава кубанских следователей Вадим Бугаенко.
По его словам, речь идет о нарушениях при строительстве духовного центра в кубанской столице еще в 2013 году. Но материалы дела поступили в следственные органы только в 2017— м. В то же время на Кубани уже несколько недель циркулируют слухи о том, что с помощью уголовного дела на экс-мэра пытались надавить, чтоб он сложил мандат депутата Госдумы. Якобы это связано с борьбой краевых элит за контроль над распределением ресурсов.
Комментарий: такое развитие событий маловероятно
«Попытки завести уголовное дело в отношении Владимира Евланова в принципе выглядят крайне странно», — отмечает эксперт, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, уголовное преследование действующих депутатов проходит крайне редко и обычно имеет политическую составляющую, значимую для Москвы, или общефедеральный резонанс. В случае с экс-мэром Краснодара этого нет.
«Решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Государственной думы принимается председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия соответственно нижней палаты парламента, полученного на основании представления генерального прокурора Российской Федерации. Это прописано в УК РФ. Я просто не могу представить ситуацию, когда такая процедура будет запущена в отношении Владимира Лазаревича», — отметил конфидент «ФедералПресс».
По словам анонимного эксперта, за историей с возбуждением дела против Евланова могут стоять некие группы влияния в силовых структурах региона, преследующие свои политические и бизнес-интересы. Впрочем, эксперт подчеркивает, что с самого начала было понятно: перспективы уголовного дела были обречены на провал. И оно было инициировано с целью привлечения внимания журналистов.
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