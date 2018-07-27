Не слаще, чем в ярославской колонии: рассказываем о пытках в Нижегородской области

Около месяца назад мы писали, что в Нижегородской области расследуют массовые жалобы на пытки в полиции. В работе восемь обращений, и все они из небольшого городка Ветлуги. К местным жителям применялись побои, из-за которых у многих начались серьёзные проблемы со здоровьем.

Юрист Комитета против пыток Владимир Смирнов не оставил это дело без внимания. Он направил обращение начальнику ГУ МВД России по Нижегородской области с просьбой отстранить начальника отдела полиции по Ветлужскому району Антона Мерлугова. Хотя бы временно. Именно этого человека все потерпевшие называют главным при побоях.

— Причем, похоже, что это далеко не все, ведь это лишь те случаи, по которым у нас получилось хотя бы найти этих людей и взять объяснения, — написал на своей странице в Facebook юрист Комитета против пыток Владимир Смирнов. — Сколько их на самом деле пострадало за те несколько лет, что полисмены там работают и «показывают раскрываемость»?

Он озвучил несколько примеров жестокого обращения с жителями Ветлуги в местной полиции.

молодой парень, стремительно теряющий зрение из-за отслоения сетчатки после встречи с начальником уголовного розыска; несовершеннолетний студент, которого больше часа мучили электрошокером, в шутку именовавшимся «зонт»; ещё один молодой хлопец-лесоруб, который познал прелести пребывания в позе «конверт» из-за подозрения в краже; инвалид III группы, которого раздевали до трусов на декабрьском морозе и заставляли просить прощения на коленях за какую-то чепуху в соцсетях. И ещё несколько обращений.

— Самое страшное — так это то, что начальник уголовного розыска, на которого указывают ветлужане как на главного пытателя, до сих пор служит в том же отделении полиции, в той же должности, — продолжил он.

Он вспомнил и громкое дело, которое сейчас обсуждают все федеральные и региональные СМИ — про пытки в ярославской колонии, которые стали известны благодаря юристу Ирине Бирюковой.

— Я очень сильно опасаюсь, что если сотрудники ветлужской полиции не отстранены до сих пор — то они, вполне вероятно, продолжают работать при помощи тех же самых методов ускоренного дознания и причинять ущерб интересам людей, интересам полиции, ну и государства в целом, — написал Владимир Смирнов. — Более того — я уверен, что если дело сейчас спустится на тормозах, то они почувствуют уже полнейшую безнаказанность, и через несколько лет в Ветлужском районе будут появляться не только сообщения о пытках, но и трупы.

Юрист Комитета против пыток надеется, что полиция нашего региона серьёзно воспримет его обращение, обратит внимание на противоправные действия в Ветлуге и не допустит ситуации, как в Ярославле . Владимир Смирнов обещает опубликовать ответ на своё обращение, как только он будет получен.

Также мы писали, что европейский суд заинтересовался пытками нижегородца.