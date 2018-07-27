В «Одноклассниках» опубликовано видео гулянки заключенных энгельсской колонии строгого режима с песнями под Шнура 

В социальной сети «Одноклассники» опубликовано видео с участием осужденных в одной из колоний Саратовской области, на котором они устроила банкет в одном из помещений. Комментарий к видео сегодня, 27 июля, опубликовала на своей странице в Facebook правозащитник Маргарита Ростошинская.
Тридцатиминутный ролик разместил 25 июля в соцсети пользователь под ником Руслан Олегович. Автор подписал, что видео снято в ИК-2 Энгельсского района. На кадрах запечатлены несколько десятков заключенных, которые отмечают день рождение одного из заключенных по имени Сергей с песнями под гитару, спиртным и включенным плазменным телевизором, где транслируют концерт исполнителя Сергея Шнурова. Как сообщил анонимный источник редакции ИА «Свободные новости», некоторые из заключенных, попавшие на видео, приговорены к пожизненному заключению. Под общий гул заключенные выкрикивают нецензурные слова и передают кружку с репликой «бухать». «Оператор» без сопровождения свободно передвигается по территории колонии вместе с несколькими осужденными, а само «застолье» проходит в каком-то административном помещении.
«Очень, очень и очень сомневаюсь, что сотрудники администрации не знают об этом чудесном мероприятии. Сами заключенные говорят о том, что «никто, кроме них, на УДО не пойдет». Почему? А потому что именно такие приближенные заключенные и выполняют все указания администрации и делают их «грязные делишки». И именно за УДО и такие вот поблажки», — прокомментировала видео Ростошинская.
Адвокат предположила, что после ее публикации видео «исчезнет» из интернета, так как, судя по снятым кадрам, «пирующие» нарушают правила внутреннего распорядка.
«Неужели то, что на этом видео — законно? Неужели нет в этом вины сотрудников администрации? И разве они не должны понести наказание?» — задалась вопросами правозащитник.
Общаясь с корреспондентом ИА «Свободные новости», Маргарита Ростошинская рассказала, что по таким видео видео можно оценивать отношение политику сотрудников ФСИН.
«Что же это за мероприятия-то такие? Потому что, опять же на фоне видео Ярославской колонии. Поэтому это видео так и задело, что где-то снимают как пытают, а где-то в это время (…) При чем, когда говорили о Ярославле, и говорили, что год расследовали и брали объяснения где активисты, говорят о том, что: «все хорошо, никто никого не избивает», — это как раз, вот именно те люди, о которых мы всегда и говорим, когда жалуемся, когда спорим с представительством ФСИН. И всегда служба исполнения наказаний нам говорит, что приближенных людей к администрации и осужденных активистов в колониях — нет. Ко всем одинаковое отношение», — сообщила адвокат.
Кроме того, сегодня, 27 июля, она подала жалобу в региональный УФСИН и планирует обратиться в прокуратуру по надзору, чтобы там также провели проверку.
Напомним, «Новая газета»опубликоваладесятиминутную запись с видеорегистратора одного из сотрудников ИК №1 в Ярославской области, на которой видно, как несколько его коллег пытают заключенного. По данным журналистов, в общей сложности в этом участвовали 18 человек. В 2017 году сотрудник управления СК по Ярославской области после заявления правозащитников отсмотрел записи с видеорегистраторов сотрудников колонии, ноне нашел основанийдля возбуждения уголовного дела. По делу об избиении Евгения Макарова былизадержанышесть человек иотстраненыот работы 17 человек. Сегодня, 27 июля, Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест заместителя начальника исправительной колонии №1 Ивана Калашникова, вкоторой пытали заключенного Евгения Макарова.