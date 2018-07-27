В «Одноклассниках» опубликовано видео гулянки заключенных энгельсской колонии строгого режима с песнями под Шнура

В социальной сети «Одноклассники» опубликовано видео с участием осужденных в одной из колоний Саратовской области , на котором они устроила банкет в одном из помещений. Комментарий к видео сегодня, 27 июля, опубликовала на своей странице в Facebook правозащитник Маргарита Ростошинская.

Тридцатиминутный ролик разместил 25 июля в соцсети пользователь под ником Руслан Олегович. Автор подписал, что видео снято в ИК-2 Энгельсского района. На кадрах запечатлены несколько десятков заключенных, которые отмечают день рождение одного из заключенных по имени Сергей с песнями под гитару, спиртным и включенным плазменным телевизором, где транслируют концерт исполнителя Сергея Шнурова . Как сообщил анонимный источник редакции ИА «Свободные новости» , некоторые из заключенных, попавшие на видео, приговорены к пожизненному заключению. Под общий гул заключенные выкрикивают нецензурные слова и передают кружку с репликой «бухать». «Оператор» без сопровождения свободно передвигается по территории колонии вместе с несколькими осужденными, а само «застолье» проходит в каком-то административном помещении.

«Очень, очень и очень сомневаюсь, что сотрудники администрации не знают об этом чудесном мероприятии. Сами заключенные говорят о том, что «никто, кроме них, на УДО не пойдет». Почему? А потому что именно такие приближенные заключенные и выполняют все указания администрации и делают их «грязные делишки». И именно за УДО и такие вот поблажки», — прокомментировала видео Ростошинская.

Адвокат предположила, что после ее публикации видео «исчезнет» из интернета, так как, судя по снятым кадрам, «пирующие» нарушают правила внутреннего распорядка.

«Неужели то, что на этом видео — законно? Неужели нет в этом вины сотрудников администрации? И разве они не должны понести наказание?» — задалась вопросами правозащитник.

Общаясь с корреспондентом ИА «Свободные новости», Маргарита Ростошинская рассказала, что по таким видео видео можно оценивать отношение политику сотрудников ФСИН

«Что же это за мероприятия-то такие? Потому что, опять же на фоне видео Ярославской колонии. Поэтому это видео так и задело, что где-то снимают как пытают, а где-то в это время (…) При чем, когда говорили о Ярославле , и говорили, что год расследовали и брали объяснения где активисты, говорят о том, что: «все хорошо, никто никого не избивает», — это как раз, вот именно те люди, о которых мы всегда и говорим, когда жалуемся, когда спорим с представительством ФСИН. И всегда служба исполнения наказаний нам говорит, что приближенных людей к администрации и осужденных активистов в колониях — нет. Ко всем одинаковое отношение», — сообщила адвокат.

Кроме того, сегодня, 27 июля, она подала жалобу в региональный УФСИН и планирует обратиться в прокуратуру по надзору, чтобы там также провели проверку.