Перевозчик оставил без воды целый дом, спутав Череповец с Чебоксарами

В череповецкой многоэтажке не смогли вовремя отремонтировать бойлер и несколько дней жильцы сидели без горячей воды. Поставщик оборудования перепутал города и вместо Череповца отправил комплектующие в Чебоксары

Как сообщила «РГ» председатель ТСН «Архангельская, 46» Галина Матюшина, в доме нестандартный бойлер и пластин для него в городе не нашлось.

Тогда продавец запчастей обратился на склад, расположенный в одном из южных городов страны и заказал нужные детали. Срок поставки оборудования заканчивался 24 июля, но материалы в нужный день не пришли.

Когда председатель ТСН стала выяснять, что произошло, продавец сообщил ей, что транспортная компания по ошибке отправила комплектующие в Чебоксары.

После того как казус вскрылся, оборудование выслали заново, оно пришло к получателям и сейчас в доме по улице Архангельской, вовсю идет ремонт бойлера.

Между тем, из-за непредвиденной задержки, жильцы вологодского города вынуждены были несколько дней провести без горячей воды.