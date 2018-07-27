Ещё
Перевозчик оставил без воды целый дом, спутав Череповец с Чебоксарами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перевозчик оставил без воды целый дом, спутав Череповец с Чебоксарами 

Российская Газета 1 час назад
В череповецкой многоэтажке не смогли вовремя отремонтировать бойлер и несколько дней жильцы сидели без горячей воды. Поставщик оборудования перепутал города и вместо Череповца отправил комплектующие в Чебоксары.
Как сообщила «РГ» председатель ТСН «Архангельская, 46» Галина Матюшина, в доме нестандартный бойлер и пластин для него в городе не нашлось.
Тогда продавец запчастей обратился на склад, расположенный в одном из южных городов страны и заказал нужные детали. Срок поставки оборудования заканчивался 24 июля, но материалы в нужный день не пришли.
Когда председатель ТСН стала выяснять, что произошло, продавец сообщил ей, что транспортная компания по ошибке отправила комплектующие в Чебоксары.
После того как казус вскрылся, оборудование выслали заново, оно пришло к получателям и сейчас в доме по улице Архангельской, вовсю идет ремонт бойлера.
Между тем, из-за непредвиденной задержки, жильцы вологодского города вынуждены были несколько дней провести без горячей воды.
Российская Газета: последние новости
Россияне одновременно увидят противостояние Марса и затмение Луны Расписание поездов на вокзалах будет показано по местному времени В Самаре у балкона должника подвесили "пирамиду позора"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта286
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара127
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий740
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной658
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать77
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение