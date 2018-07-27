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Жительница Вольска пожаловалась на зарево и дым от горящей свалки
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Жительница Вольска пожаловалась на зарево и дым от горящей свалки 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Жительница Вольска Саратовской области Марина Стрельцова сообщила в редакцию ИА «Свободные новости» о постоянно горящей свалке на окраине города, куда нелегально свозят мусор с части контейнерных площадок города. В происходящем женщина винит местное МУП «Благоустройство» и его директора Виталия Кудряшова.
По словам женщины, она уже девять лет борется с нелегальной свалкой в закрытом песчаном карьере неподалеку от дома №205 по улице Народной, где располагается МУП. Стрельцова не раз была свидетелем тому, как принадлежащие МУП «КамАЗы» свозили туда отходы. В 16.00, по данным активистки, сотрудники предприятия уходят домой, после чего мусор в карьере начинает гореть. Вольчанка винит в поджогах сотрудников «Благоустройства», тогда как Кудряшов, по ее словам, сваливает вину на бездомных.
Из-за дыма от горящей свалки жители соседних улиц вынуждены жить с закрытыми окнами. Иногда едкий дым просачивается даже сквозь створки окон. Жительница жалуется на постоянное зловоние, на невозможность высушить белье на балконе.
«Среди ночи зарево было — не передать словами», — сетует женщина.
Марина Стрельцова утверждает, что регулярно отправляла фото «КамАЗов» МУП главе Вольского района Виталию Матвееву, обращалась в прокуратуру, но все оставалось безрезультатным. Наконец она написала обращение к президенту, и после этого тлеющую свалку частично присыпали землей, а «КамАЗы» стали возить мусор на тот же «полигон» в объезд ее дома, но радикально ничего не изменилось.
При этом часть контейнерных площадок Вольска, по данным женщины, обслуживает предприятие «Мехуборка». К этому предприятию, которое направляет машины с мусором в Балаково, у местной жительницы претензий нет.
Напомним, с 1 августа в Саратовской области начинает работу региональный оператор по управлению твердыми бытовыми отходами. Определены предприятия, которые будут вывозить мусор из Саратова и районов Левобережья.
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