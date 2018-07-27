Жительница Вольска пожаловалась на зарево и дым от горящей свалки

По словам женщины, она уже девять лет борется с нелегальной свалкой в закрытом песчаном карьере неподалеку от дома №205 по улице Народной, где располагается МУП. Стрельцова не раз была свидетелем тому, как принадлежащие МУП «КамАЗы» свозили туда отходы. В 16.00, по данным активистки, сотрудники предприятия уходят домой, после чего мусор в карьере начинает гореть. Вольчанка винит в поджогах сотрудников «Благоустройства», тогда как Кудряшов, по ее словам, сваливает вину на бездомных.

Из-за дыма от горящей свалки жители соседних улиц вынуждены жить с закрытыми окнами. Иногда едкий дым просачивается даже сквозь створки окон. Жительница жалуется на постоянное зловоние, на невозможность высушить белье на балконе.

«Среди ночи зарево было — не передать словами», — сетует женщина.

Марина Стрельцова утверждает, что регулярно отправляла фото «КамАЗов» МУП главе Вольского района Виталию Матвееву , обращалась в прокуратуру , но все оставалось безрезультатным. Наконец она написала обращение к президенту, и после этого тлеющую свалку частично присыпали землей, а «КамАЗы» стали возить мусор на тот же «полигон» в объезд ее дома, но радикально ничего не изменилось.

При этом часть контейнерных площадок Вольска, по данным женщины, обслуживает предприятие «Мехуборка». К этому предприятию, которое направляет машины с мусором в Балаково, у местной жительницы претензий нет.