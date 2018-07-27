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Эксперты назвали, куда москвичи чаще ходят отдыхать
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Эксперты назвали, куда москвичи чаще ходят отдыхать 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Чаще всего жители столицы проводят свободное время на культурных мероприятиях. Москвичи ходят в театры и музеи около 6 раз в год. На их посещения горожане тратят 33% от общих доходов. Затем идут кинотеатры — билеты на сеанс обходятся жителям Москвы в 27% от всех потраченных средств. 10% средств уходят на квесты, тиры, пейнтбол и картинг. Также в список часто посещаемых мест вошли детские игровые комнаты, парки аттракционов, цирки, зоопарки, дельфинарии и океанариумы, экскурсии, аквапарки и боулинг. Реже всего москвичи играют в бильярд и ходят в компьютерные клубы.
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