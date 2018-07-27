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Марафон «Московское здоровое лето» приглашает чертановцев на медицинскую диагностику
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Марафон «Московское здоровое лето» приглашает чертановцев на медицинскую диагностику 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 2 часа назад
Фото: Чертаново Южное
Чертановцы смогут проверить здоровье на марафоне «Московское здоровое лето», который пройдет в музеях-заповедниках Южного округа «Коломенское» и «Царицыно» в субботу и воскресенье, 28 и 29 июля.
В выходные в течение дня любой желающий сможет задать свой вопрос специалистам «шатров здоровья» и получить консультацию. Также на свежем воздухе будут проходить лекции профессиональных врачей о диагностике и профилактике заболеваний и правилах здорового образа жизни.
«Московское здоровое лето» будет проходить каждые выходные до 9 сентября в 11 парках столицы. Жители Чертанова Южного смогут участвовать в медицинских тематических программах. Подробнее о проекте можно узнать на сайте Департамента здравоохранения.
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