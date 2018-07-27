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София-путешественнца. На этот раз робот отправится в Азербайджан
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София-путешественнца. На этот раз робот отправится в Азербайджан 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
В рамках проведения Global Influencer Day, которое состоится в Баку, публике будет представлена возможность лично познакомиться с творением лучших программистов планеты — роботом Софией.
Ее уникальной особенностью является возможность самостоятельно размышлять и вести осознанную беседу на достаточно большое количество различных тем. Отличием ИИ Софии является юмор — она неоднократно демонстрировала свое умение создавать шутки во время встреч с публикой.
София также отличается своим внешним видом — она способна выражать широкий спектр эмоций и очень похожа на настоящего человека. Считается, что прототипом ее внешности стала Одри Хепберн. За время своих путешествий, она успела получить официальное гражданство Саудовской Аравии.
В данный момент неизвестно, будет ли София разговаривать с посетителями на азербайджанском языке. С наибольшей вероятностью основным языком общения окажется русский. Ранее робот уже демонстрировала свои навыки общения на неродной речи. Для России показательным стало ее выступление на популярной передаче «Вечерний Ургант».
Узнать об особенностях Софии и других роботов вы сможете из нашего материала.
текст: Евгения Лиходей, фото: David Hanson / Visual China Group / Engadget
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