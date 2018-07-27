ГЖИ принимает меры для нормализации водоснабжения в Избербаше

ГЖИ принимает меры для нормализации водоснабжения в ИзбербашеГЖИ Дагестана продолжает контроль за ходом исполнения мероприятий по нормализации водоснабжения в Избербаше

Причиной остановки водоснабжения стала авария на водоводе «Каспийск— Избербаш», что и послужило причиной остановки подачи воды и началом ремонтных работ.

Специалисты отмечают еще одну причину отсутствия воды в городе — потеря воды из-за несанкционированных врезок в трубопровод.

Администрация города приняла меры, которые направлены на восстановление нормального водоснабжения в Избербаше.

Водопровод «Каспийск-Избербаш» построен в 1984 году. На тот момент в городе проживало 25 тыс. человек. На сегодняшний день число горожан достигло 70 тыс. Несмотря на это, производительность насосной станции осталась такой же, как и в 1984 году. И это вызывает острую нехватку воды в городе.

Саният Эмирова