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ГЖИ принимает меры для нормализации водоснабжения в Избербаше
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ГЖИ принимает меры для нормализации водоснабжения в Избербаше 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
ГЖИ принимает меры для нормализации водоснабжения в ИзбербашеГЖИ Дагестана продолжает контроль за ходом исполнения мероприятий по нормализации водоснабжения в Избербаше.
Причиной остановки водоснабжения стала авария на водоводе «Каспийск— Избербаш», что и послужило причиной остановки подачи воды и началом ремонтных работ.
Специалисты отмечают еще одну причину отсутствия воды в городе — потеря воды из-за несанкционированных врезок в трубопровод.
Администрация города приняла меры, которые направлены на восстановление нормального водоснабжения в Избербаше.
Водопровод «Каспийск-Избербаш» построен в 1984 году. На тот момент в городе проживало 25 тыс. человек. На сегодняшний день число горожан достигло 70 тыс. Несмотря на это, производительность насосной станции осталась такой же, как и в 1984 году. И это вызывает острую нехватку воды в городе.
Саният Эмирова
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