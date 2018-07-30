Правительство Дагестана встретилось с участниками форума «Кавказ: наследие»

Правительство Дагестана встретилось с участниками форума «Кавказ: наследие»Встреча участников Молодежного исторического форума «Кавказ: наследие» с представителями Правительства Дагестана состоялась в Доме дружбы.

Более 120 представителей молодежных организаций, активистов студенческих комитетов по делам молодежи, а также молодые историки из 45 регионов республики и нескольких стран СНГ стали участниками форума.

Главная задача проекта — знакомство с историей Кавказа, Дагестана, с их ролью в России . Проект «Кавказ: наследие» предполагает улучшение климата межнациональных отношений посредством личного знакомства участников с культурой и историей Кавказа.

Организатором форума выступает Дагестанская региональная общественная организация «Ассамблея развития гражданского общества».

В форуме участие принимали: начальник управления администрации Главы и Правительства РД Зубайру Зубайруев, депутаты Народного Собрания РД Тимур Гусаев и Анна Безрукова, начальник управления Миннаца РД Магомед Даитбегов , заместитель министра по национальной политике Республики Дагестан Арсен Махмудов.

Днем ранее участники форума встретились с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым

Саният Эмирова