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Правительство Дагестана встретилось с участниками форума «Кавказ: наследие»
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Правительство Дагестана встретилось с участниками форума «Кавказ: наследие» 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Правительство Дагестана встретилось с участниками форума «Кавказ: наследие»Встреча участников Молодежного исторического форума «Кавказ: наследие» с представителями Правительства Дагестана состоялась в Доме дружбы.
Более 120 представителей молодежных организаций, активистов студенческих комитетов по делам молодежи, а также молодые историки из 45 регионов республики и нескольких стран СНГ стали участниками форума.
Главная задача проекта — знакомство с историей Кавказа, Дагестана, с их ролью в России. Проект «Кавказ: наследие» предполагает улучшение климата межнациональных отношений посредством личного знакомства участников с культурой и историей Кавказа.
Организатором форума выступает Дагестанская региональная общественная организация «Ассамблея развития гражданского общества».
В форуме участие принимали: начальник управления администрации Главы и Правительства РД Зубайру Зубайруев, депутаты Народного Собрания РД Тимур Гусаев и Анна Безрукова, начальник управления Миннаца РД Магомед Даитбегов, заместитель министра по национальной политике Республики Дагестан Арсен Махмудов.
Днем ранее участники форума встретились с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым.
Саният Эмирова
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